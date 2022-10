Meneses dice que el escándalo de las becas es un ataque político: ‘Se avecinan las elecciones y en mi circuito sienten temor… Porque yo tengo aspiraciones’

El director del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, responde a La Prensa por los “auxilios económicos” a los hijos de Zulay Rodríguez, Roberto Ábrego, Quibián Panay y Eduardo Ulloa, entre otros. Habla de “contactos” con diputado independientes y admite que a cada representante de corregimiento le tocan dos becas. No se le ha ocurrido renunciar y, según él, tiene el apoyo del presidente Laurentino Cortizo.

El diputado Juan Diego Vásquez, ¿lo contactó o no para el auxilio económico de su exnovia?

He recibido cuatro llamadas del diputado Juan Diego. En una ocasión, solicitó una orientación para Estefanía Guardia, una joven que quería realizar el trámite, y yo personalmente la atendí y cumplía con los requisitos. No es correcto satanizar a los jóvenes que han participado en estos auxilios.

En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, usted dijo que había recibido llamadas de diputados de todas las bancadas. De la bancada independiente, ¿quién más lo contactó?

Tengo en mi despacho como tres cartas del diputado Gabriel Silva. De independientes, solo de él. Es la gente que va a sus despachos a pedir becas y ellos los remiten. Y esa carta es igual que todas las demás. Son todas iguales.

¿Por qué necesitarían remitir la carta con un diputado y no simplemente decirle a la persona que vaya al Ifarhu?

Habría que preguntarles a ellos por qué lo hacen.

¿Cómo se justifica dar auxilios económicos a personas cuyas familias tienen ingresos superiores a 200 mil dólares al año?

La ley dice que pueden ser personas con escasos recursos o que tengan créditos académicos que lo validen. Dice “o”, no “y”. Yo no hice nada ilegal. La carrera del hijo de Roberto Ábrego cuesta 400 mil dólares. Le dimos menos de la mitad. Ellos deben pagar el resto.

¿Quién decide los montos y en base a qué procesos, exactamente?

Depende de la solicitud que hacen los jóvenes. A veces no nos damos cuenta, pero las carreras cuestan 350 mil o 400 mil dólares…

¿Y el caso de las hijas de Zulay Rodríguez y Quibián Panay?

Eso es mínimo respecto a lo que representa el costo total de la carrera. Yo me he dado cuenta ahora de quiénes eran hijos de fulano de tal, porque yo ni siquiera lo sabía. En el expediente no reposa eso.

¿Por qué, si es falso, todo el mundo repite que hay que llevar carta de recomendación de un diputado?

Porque ese es un mito que siempre ha existido. Algo que la gente ha venido pensando siempre. Cuando yo era niño, mi papá me puso una beca del diputado Lucas Zarak. Nunca antes el Ifarhu había sido tan visible como ahora. Y no por este escándalo… por la gestión.

Zulay primero dijo que sí era un auxilio económico. Ahora habla de un alivio reembolsable. ¿Cómo así?

Ella esta tratando de decir que su hija, al terminar la carrera, va a rembolsar lo que el Ifarhu le dio. Eso legalmente puede hacerlo…

¿Y el caso de la hija del exprocurador Eduardo Ulloa?

Ese pago salió cuando ya él no era procurador. No influyó que él era procurador.

Las gestiones se hacen meses antes. Por cierto, usted dijo que viene “de abajo” y que lo último que quiere es dar auxilios económicos a personas de “clase alta”. ¿Entonces?

No tengo fundamento legal para negárselos. Va contra la ley y la Constitución.

O sea, ¿todo el que lo pide lo recibe, ya sea porque sustenta la necesidad económica o porque tiene las notas? Porque eso no es lo que alegan cientos de personas a las que, cumpliendo con los requisitos, se les ha negado…

Nosotros hemos hecho todo lo posible para que ese apoyo llegue a los que menos lo tienen. Quisiéramos apoyar a todos…

¿Por qué se le da el auxilio económico al alumno y no a la institución académica, como dicta el Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (Scafid) de la Contraloría? ¿Y por qué se le da el auxilio por el monto total?

Se le da a la institución académica… Se aprueba el monto, pero no se desembolsa. Eso se hace anualmente. Y si el alumno no termina, debe devolver la plata.

¿Y llevan algún registro de los alumnos que no terminan las carreras… o los que botan de la universidad o los que fracasan?

Claro que sí. Tienen que presentar el diploma. Si no, deben devolver todo.

Si es contra resultados, ¿en qué se diferencia el auxilio económico y la beca?

Las becas también son por auxilio… Muchos programas se pagan por auxilio. Más que nombre, es el nombre de la planilla.

Hablando de planilla, hay un renglón de los auxilios económicos cuyo detalle es “pago de planilla”. Aparte de la carrera, ¿estamos pagándoles a los hijos de los privilegiados comida, hospedaje y viáticos?

Eso entra también en el auxilio económico. En algunos casos se les paga alimentación, hospedaje… todo depende.

¿De qué depende?

De la solicitud que haga el estudiante.

Para préstamos, el tope es de 120 mil dólares. Para becas, de 200 mil. Y para auxilios, ¿cuál es el tope?

200 mil también. Auxilio es beca…

¿Sin ninguna diferencia?

No.

Hábleme de la reunión que tuvo con el presidente Laurentino Cortizo.

Tuvimos una reunión muy importante en Presidencia. Él me designó directamente. Me dijo que nos apoyaría para cambiar la ley. De la crisis nace algo bueno… Yo vengo del barrio, entiendo la indignación que siente la población. Necesitamos una ley que le dé al país la tranquilidad de que el Ifarhu entregará la ayuda a las personas mas vulnerables, como ha sido en mi administración.

Entonces, ¿por qué necesita una ley?

Hay momentos donde yo digo “chuzo, yo no quisiera aprobar esto”… O “este papá tiene tantos millones”… Pero si se graduó con el primer puesto de honor, ¿cómo se lo niego? No puedo.

Sí puede, como se las ha negado a un montón de gente.

Bueno, a los alumnos de medicina muchas veces se les niega porque es una carrera muy cara.

¿Más que la del hijo de Roberto Ábrego, a quien sí le dio casi la mitad del monto total de la carrera? A estos no es que les dan poco… Es que no les dan nada.

Muchas veces es morbo. A veces no cumplen con los requisitos o ya recibieron un auxilio antes… Con una ley esto mejorará.

Exactamente, ¿qué es lo que necesita de la nueva ley que no tiene ahora?

Un comité de aprobación que lo conformen distintas instituciones.

De sus familiares, ¿cuántos han recibido becas de la entidad que usted dirige?

Dos sobrinos que están en el Oxford con beca de concurso del Ifarhu, normales… de esas que uno concursa. En esa escuela, todos tienen becas de concurso.

Aparte de decirle que lo apoyará en la presentación de la nueva ley, ¿qué le dijo Cortizo? ¿Lo apoyó?

Al final, me preguntó si los abogados habían considerado que yo había hecho algo ilegal. Obviamente, no he hecho nada ilegal.

¿Ha pasado por su mente renunciar?

Eso sería aceptar que cometí un acto indebido o de corrupción. Yo no he hecho nada. Y he trabajado más que cualquier director que ha pasado por el Ifarhu.

Ha ejercido su función con buen juicio, entonces…

Totalmente.

Y de las denuncias, ¿qué puede decir?

Que presenten todas las denuncias que quieran. Yo no he hecho nada indebido y no le he robado un centavo a nadie.

Entonces, ¿son ataques políticos?

Totalmente políticos. Se avecinan las elecciones y en mi circuito sienten temor de lo que yo puedo representar. Porque yo tengo aspiraciones, como cualquier joven político de este país. No nací bajo la sombra de un político, mi papá es un pescador de El Chorrillo y mi mamá, funcionaria hace 25 años. No tengo padrino. Tengo derecho a tener aspiraciones.

¿Cuántas becas se han repartido en Arraiján, donde usted quiere ser candidato?

Es el lugar donde menos becas he repartido.

¿Cuántas?

No sé, no te puedo decir una cifra exacta. Tenemos un programa de becas de corregimiento. A los representantes le damos dos becas por ser representantes.

¿Para que ellos las repartan?

Sí. Por ejemplo, La Chorrera tiene 18 corregimientos. Le tocan 36 becas. Arraiján tiene 8… Con eso te digo todo.

Usted dijo que se han entregado 5 mil 200 auxilios económicos en su gestión, sin contar las becas de concursos y de excelencia. ¿Cuánto es eso en dinero?

10 millones a 12 millones de dólares por año.

Usted asegura que la entidad no se usa políticamente, pero el propio Benicio Robinson lo desmiente…

Sí, en plena campaña. Yo he sido de los pocos directores que se atrevió a enfrentar a los diputados en una elección interna. Fui cuestionado en la Comisión de Presupuesto dos veces… Si ha habido alguien que ha resistido, soy yo.





