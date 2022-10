Meneses admite que alumnos llegan al Ifarhu con cartas de recomendación diputados

Karolina, una estudiante de 20 años de edad de la carrera de relaciones públicas, en la Universidad de Panamá, con un índice académico de 2.48, está indignada por las revelaciones sobre el manejo que da el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu) a las becas, préstamos educativos y los llamados “auxilios económicos”.

La estudiante relató a La Prensa que en mayo de este año acudió a la sede de la institución, ubicada en vía Brasil, a entregar sus papeles para optar por algún tipo de asistencia económica, ya que su familia, residente en San Miguelito, no tiene recursos suficientes para afrontar los gastos del pasaje, alimentación y materiales que conlleva su educación universitaria.

Karolina contó que aquel día, al llegar al piso 6 de la entidad, la cual es dirigida por el exsecretario del Frente Juvenil del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Bernardo Meneses, la atendió una funcionaria -cuyo nombre no recuerda y ahora lamenta no haberlo anotado- que le dijo con claridad que si no tenía una carta de un representante de corregimiento, un diputado o alguna recomendación de alguien ligado al director, sería muy difícil conseguir algún tipo de apoyo. Ni siquiera anotaron sus datos personales o recibieron su documentación.

Tomó el ascensor, bajó y se fue. No quiso saber más del Ifarhu. Varios estudiantes, que llevaban sus créditos bajo el brazo también salieron como ella: ignorados y decepcionados.

“Es increíble que estén ayudando a las familias que no lo necesitan y a los que verdaderamente necesitamos un apoyo nos cierran la puerta”, señaló.

Admisión y culpa

El propio Meneses admitió estas anomalías ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el pasado 31 de agosto, cuando sustentó su presupuesto para el año 2023. Confirmó que al Ifarhu sí llegan personas con cartas de diputados y aceptó que funcionarios de su institución les recomiendan que lleven dicha carta.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez le dijo a Meneses que ya sabía que ocurría esta situación y le pidió que explicara cuál era el manejo del Ifarhu al respecto.

“Han llegado estudiantes con cartas de este órgano del Estado [la Asamblea Nacional] y me siento indignado”, dijo Meneses, quien negó que esas cartas fueran garantía o requisito para recibir ayudas, aunque admitió que “hemos tenido casos de funcionarios que dicen eso”.

Meneses fue enfático ante la Comisión de Presupuesto en asegurar que su administración tiene la meta de “cambiar la imagen que evidentemente ha cargado la institución por años”. No obstante, recientes publicaciones han evidenciado que personas allegadas al poder, familiares de copartidarios de Meneses e, incluso, su asistente personal e hija del actual secretario general de la Asamblea, Quibián Panay, recibieron onerosos “auxilios económicos” para estudiar en el extranjero.

Casos puntuales

Para 2023, un año preelectoral, el Ifarhu contará con un presupuesto $420 millones de 582 mil. Según lo presentado por Meneses el pasado 31 de agosto, se tiene previsto que de ese total se destinarán $368 millones 117 mil al pago de becas y auxilios económicos.

Esta semana, La Prensa reveló que María Alejandra Panay Marín, hija de Quibián Panay, fue beneficiada con un “auxilio” para estudiar en Inglaterra por un monto de $81 mil 730. El primer desembolso, por $59 mil 230, se dio en octubre de 2021 y el segundo, por $22 mil 500, fue refrendado en febrero de 2022.

Antes, Panay Marín fungió por dos años y medio como asistente ejecutiva de Meneses en el Ifarhu. Esto, según su propio perfil de LinkedIn, una red social de recursos humanos cuyos datos son públicos. Entró a la institución cuando el gobierno de Laurentino Cortizo (y por ende el PRD) asumió el poder.

El medio digital Foco Panamá fue el primero que reportó que Paola Testa Rodríguez, hija de la diputada y copartidaria de Meneses, Zulay Rodríguez, recibió un auxilio económico de $61 mil. Tanto Meneses como la propia diputada aseguran que el auxilio fue entregado a Testa con base a sus competencias académicas y deportivas.

También se ha reportado sobre otras personas allegadas a Rodríguez, sobrinas, abogados y activistas políticos de su círculo cercano, que han sido beneficiadas con ayudas económicas de este tipo. Ella no lo ha negado, aunque dijo que una de esas ayudas se remonta al 2019, cuando el panameñista Juan Carlos Varela era presidente de la República (2014-2019).

El Ifarhu ha publicado dos comunicados donde niega el manejo político en la entrega de ayudas, en respuesta a las publicaciones que se refieren a Testa Rodríguez. Al cierre de esta edición, no se habían pronunciado sobre el caso de Panay Marín. Su padre, no obstante, aseguró que no tuvo que ver con la gestión del auxilio.

“La gestión y consecución de ese trámite es mérito de ella como joven profesional panameña”, dijo a La Prensa.

Indignación

La indignación ciudadana por este tema se ha podido palpar por distintas razones y ángulos. En redes sociales, cientos de personas critican el manejo que ha dado el Ifarhu al tema. Alegan que muchos becados no necesitan esa ayuda económica y relatan sus propias vivencias en busca de asistencia para completar sus estudios.

“Si no conoces a alguien, no te lo dan”, dijo una usuaria en Twitter.

“Recuerdo un día que fui al Ifarhu a ver si habían becas y me dijeron que no”, publicó otra.

Otra usuaria de las redes contó que en el Ifarhu la mandaron a “hablar con un político”.

Otras personas cuestionan el liderazgo de Meneses y el silencio del Ejecutivo, puntualmente del presidente Laurentino Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

“Presidente Cortizo y vicepresidente Carrizo, lo que ustedes están haciendo con los recursos públicos es un agravio a toda la sociedad. Tarde o temprano tendrán que responder por usar dinero del Ifarhu como un botín”, publicó la abogada Lina Vega.

Cortizo dejó bien claro la importancia que le daría su gobierno al Ifarhu, el 28 de mayo de 2019, cuando Carrizo acudió, como vicepresidente electo, a una reunión de transición en la sede de la institución. Carrizo destacó que la educación sería la estrella del gobierno y que Meneses, graduado del Instituto Nacional y de la Universidad de Panamá, era una muestra de que vale la pena invertir en educación, “porque la educación puede transformar vidas”.

Carrizo, en su discurso de aquel día, se equivocó respecto la historia del Ifarhu y sus objetivos.

Al referirse al papel de Meneses frente a la entidad, dijo que sería “así como lo soñó quien creó esta institución en 1965. Esta institución fue creada por Omar Torrijos para darle oportunidad a los que vienen de abajo”, dijo.

Vale la pena recordar que el golpe de Estado que llevaría al ideólogo del hoy gobernante PRD al poder se dio en 1968, tres años después de que se sancionara la Ley 1 de 1965 que creó el Ifarhu, cuando Marco Aurelio Robles era el presidente de la República.

El excandidato presidencial por el PRD, Juan Carlos Navarro, pidió a través de su cuenta de Twitter “que se publiquen todas las becas y se investigue ya”.

“El despilfarro en el Ifarhu es una infamia imperdonable”, dijo sobre el manejo que da a la institución su copartidario.

Reiteradas veces, Meneses se ha negado a dar información sobre los beneficiaros de las becas, pues alega que publicarlo infringe la ley de protección de datos personales.





