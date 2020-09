Mendy le gana la partida a Reguilón, al que el Real Madrid manda al Tottenham

Este tipo de operaciones no son nuevas en el Real Madrid. El caso más claro es el de otro canterano, Dani Carvajal . El hoy indiscutible lateral derecho del equipo blanco fue traspasado al Bayer Leverkusen en 2012 para las siguientes cinco campañas, pero en su primer año en la Bundesliga lo hizo tan bien que fue incluido en el once ideal de la campaña.

En estas, entró el Tottenham. El conjunto londinense, que apunta a ser el destino de vuelta de Gareth Bale , ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid para hacerse con los servicios de Reguilón para las próximas cinco temporadas a cambio de 30 millones de euros . Los blancos, no obstante, no quieren desprenderse de un futbolista a quien tienen en muy alta estima y por eso se han guardado una opción de recompra de 10 y 5 millones para las próximas dos temporadas.

