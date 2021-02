Mendy evita que el Real Madrid se atragante en Bérgamo

El Real Madrid salvó la papeleta en la ida de octavos de Champions League tras ganar 0-1 el Atalanta in ‘extremis’. Los blancos no mostraron una buena imagen, ni mucho menos, pese a jugar en superioridad durante 70 minutos. El héroe fue Ferland Mendy, el mejor con mucho de los de Zidane, que notó las 9 bajas y que tuvo que sacar de inicio a Isco y Asensio.

En un arranque de ida y vuelta, los de Gasperini mostraron muy pronto sus armas: contras e intentar dejar señalados desde el primer momento a los rápidos.

A Vinícius le hizo una clara falta el portero al despejar, en lo que podría haber sido tarjeta, pero el colegiado entendió que no era nada. Lo que sí vio como digno de expulsión fue la falta de Freuler sobre Mendy, que se quedaba solo ante el cancerbero. Stieler no se lo pensó y sacó roja directa, dejando al Atalanta en inferioridad con más de 70 minutos por delante.

La fortuna le dio otro guiño al Real Madrid, cuando Zapata se lesionó. No había pasado ni media hora, y Gasperini ya tenía un expulsado y un roto, aunque salió Pasalic. Sin embargo, no fueron todo buenas noticias para los blancos en estos primeros compases de partido. El colegiado quedó retratado con una amarilla que le sacó a Casemiro (y que le hace perderse la vuelta), en una falta que apenas se pudo considerar.

Con estas cartas sobre la mesa, la ausencia de una referencia clara arriba, el Madrid no llegaba al área de Gollini. Isco y Asensio, desaparecidos, no recibían ni iban a por el balón, y con Vinícius no les llegaba. El asedio blanco sobre un Atalanta encerrado no dio efecto, e incluso los italianos tuvieron sus ocasiones como una contra para Muriel, el mejor de los transalpinos, que se fue por el lateral.

Lucas Vázquez y el delantero colombiano chocaron, y el peor parado fue el gallego. Las urgencias de un Madrid sin mucho en el banquillo hizo que el lateral forzase para llegar al final de la primera parte, que acabó con una buena ocasión de Casemiro que remató con mucha intención… pero que se encontró Gollini.

Zidane decidió, al ver que la segunda mitad arrancaba igual, quitar a Vinícius y sacar a Mariano para dar al menos un punto de referencia, pero Mendy siguió siendo el mejor, junto a un Nacho más que fiable sujetando la zaga. Y el Madrid, sin crear absolutamente nada.

El ritmo del partido decayó notablemente a falta de quince minutos, hasta que los chavales Arribas y Hugo Duro, procedentes del Castilla, sustituyeron a Asensio e Isco. El malagueño al menos lo intentó, pero el mallorquín ni compareció.

Los minutos se ahogaron en el marcador, y el Madrid parecía condenado al ostracismo y una semana de críticas por empatar con uno menos, hasta que el mejor del partido decidió resolver. Un córner propició que Mendy se pusiera en la frontal del área, cargara la pierna derecha y mandara un obús directo al lateral de la portería del Atalanta para poner el 0-1 en el marcador.