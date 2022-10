Mendez, autor del triunfo de Real Sociedad

En el próximo partido, la Real Sociedad jugará de visitante ante Celta de Vigo el domingo 9 de octubre a las 11 a.m. en el Abanca-Balaídos. El Villarreal se enfrentará de local ante Osasuna el domingo 9 de octubre a las 11 a.m. en el Estadio de la Cerámica.

You May Also Like