Memphis: “Mi abuelo me regaló una camiseta del Barça y me dijo que jugaría en este equipo”

Memphis Depay fue presentado como nuevo jugador del Barça en un acto en el que el delantero no pudo esconder su felicidad. “Es un honor estar aquí, es un sueño hecho realidad desde que era pequeño. Quiero agradecer a la junta y a mi equipo todo lo que han hecho. Por fin estoy aquí. He visto mucha pasión por parte de todo el mundo. La ciudad es muy importante, el club es enorme, tuvo mucha repercusión en mi vida cuando era pequeño. Quiero jugar con el estadio lleno. Tengo muchas ganas de empezar. También especial agradecimiento al técnico, que siempre ha confiado en mí. A los cinco años mi abuelo me regaló la camiseta del Barça y me dijo que un día jugaría en este equipo. Lástima que no lo haya podido ver. la relación entre los Países Bajos y el Barça siempre ha sido especial”, dijo antes de someterse al turno de preguntas.

¿Qué ha cambiado en el Memphis del 2019 al de ahora?

No mucho, entonces vine a jugar contra el Barça y perdimos 5-1. he trabajado mucho desde entonces.

¿Le ilusiona jugar con Messi?

Es un sueño. he visto todos sus partidos. Es una leyenda, el mejor del mundo. La respuesta es fácil. Tengo muchas ganas de jugar a su lado. Haré lo que pueda para estar a su lado y a cualquiera le motiva jugar a su lado. Ayer estuve en el Museu y vi sus balones de Oro y ahora viene otro.

¿Hasta qué punto ha influido que esté Koeman en el banquillo para que fichara?

Nunca se le dice que no al Barça. Koeman es importante porque le conozco de la selección. Me encontró un sitio como punta izquierdo y también en el centro y me fue bien. Me hizo sentir seguro. Siempre estamos en contacto y ahora ha llegado el momento de coincidir, pero si no estuviera hubiera venido igual.

¿Teme no poder ser inscrito?

No me preocupa, me centro en el fútbol. La junta está trabajando en ese tema. No es mi responsabilidad. Confío totalmente en la junta.

¿Qué opina que Van Gaal sea el nuevo entrenador de los Países Bajos?

Lo veo positivo, un hombre experimentado. Lo conocí en el United y aprendí mucho de él. Tuve buenas experiencias y algunas no tanto porque era joven y tenía que aprender.