Mellizos retiran estatua de exdueño por comentarios racistas

“Nuestra decisión de conmemorar a Calvin Griffith con una estatua refleja la ignorancia de nuestra parte del racismo sistémico presente en 1978, 2010 y en la actualidad”, subrayaron los Mellizos. “Ofrecemos disculpas por no haber detectado adecuadamente cómo era vista la estatua y el dolor que causó a muchas personas —tanto dentro de la organización de los Mellizos como a lo largo del Territorio Mellizo. No podemos borrar a Calvin Griffith de la historia de los Mellizos de Minnesota, pero creemos que el retiro de esta estatua es un paso importante y necesario en nuestro actual compromiso por ofrecer una experiencia en el Target Field en la que todo aficionado y empleado se sienta seguro y bienvenido”.

AP – Associated Press • 19 Jun 2020 – 10:50 AM

You May Also Like