Melissa Janet Romero dice que sí como solista

Ya no es la niña que aparece con los ojos llenos de lágrimas en el video de un concierto en el que su padre le dedica a ella y a su hermana una canción.

A sus 19 años, Melissa Janet Romero, la hija del cantante de música cristiana Jesús Adrián Romero, emprende su propio camino y busca ser la protagonista de su historia musical.

“Tenerlo a él como un ejemplo ha sido una bendición. Aparte nací con ese gusto. Era una pasión que tenía, y tenerlo a él siempre enseñándome y cantándome, me inspiró”, admite la joven mexicana en una entrevista telefónica con este diario.

Hace poco estrenó su carrera en solitario con la canción Solo dije que sí. El tema, escrito y compuesto por Daniel y Damaris Freire, acompañado de un video en blanco y negro, es la carta de presentación de Melissa Janet, dueña de una voz muy dulce.

“Personalmente es muy emocionante para mí, desde chiquita lo quería hacer, poder tener un sencillo. Estoy muy expectante”, dice. La música le corre por las venas. Melissa Janet tenía 8 años cuando aprendió a tocar la guitarra, y a los 12 comenzó con el piano.

“Empecé a tocar en el grupo de jóvenes en la iglesia. Fui a la universidad a estudiar música y luego me tuve que ir. Pero nunca paré. Cuando fue creciendo [el amor por la música] dije: ‘esto es lo que quiero hacer”, cuenta la cantante, quien admira, además de su padre, a los músicos que trabajan con él, y tiene entre sus favoritas la música inglesa.

También le gusta escribir sus temas para los que busca inspiración en sus sentimientos y su relación con Dios.

Sobre si haría otro tipo de música que no sea religiosa dijo que “siempre he pensado que el mensaje que quiero transmitir es esa relación con Dios y mis principios. No he pensado en hacer otro tipo de música, pero lo haría si fuera para transmitir mensajes positivos”.