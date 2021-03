Melinda Gates, esposa de Bill Gates, pronostica cuándo habrá inmunidad colectiva total

“Será en algún momento de 2022 cuando tengamos inmunidad colectiva total”, dijo tajante la esposa de Bill Gates durante la entrevista. Este pronóstico vino al hilo de la valoración que hizo sobre las vacunas ya desarrolladas, concretamente, la que necesita una única dosis, como la de Johnson & Johnson, l as cuales no llegarán a los países de forma masiva hasta finales de año , según su valoración.

