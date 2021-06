Melanie Field, la actriz de Netflix que ha emocionado a las redes cantando contra la gordofobia

Con este canto al amor propio, Melanie Field busca conectar con aquellas personas que viven una situación similar a la que ha vivido para que se den cuenta de que no están solos y que, poco a poco, los cuerpos no normativos están rompiendo ellos mismos la celda en la que estaban encerrados para poder vivir como quieran, sin estar bajo la tiranía de la cultura tóxica de la dieta.

You May Also Like