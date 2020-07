Melanie C publica ‘In And Out Of Love’ y revela los detalles de su último disco

Melani C aprovecha el lanzamiento de su último sencillo, In And Out Of Love, para dar los primeros detalles de su esperadísimo trabajo. El disco, que contará con 10 nuevas canciones, llegará el 2 de octubre al mercado musical.

El álbum que lleva por nombre Melani C contará con un gira europea que pasará por distintos países incluyendo España. En este nuevo trabajo, la artista apuesta por el género disco, la electrónica y el pop. El proyecto cuenta con colaboraciones con artistas como Nadia Rose, Shura, Rae Morris, Fryars, Little Boots o Joe Goddard.

Con este álbum, Melani C se consolida como una de las voces que dan visibilidad a temas como la la depresión, el amor propio o los derechos LGTBI+. El trabajo contará con una edición en CD normal, otra deluxe en dos discos y dos ediciones en vinilo, uno exclusivo de color y otro especial de lujo limitado con singles exclusivos.

Su primer ‘single’

In And Out Of Love ha sido la elección de Melani C para presentar este octavo trabajo que viene acompañado del videoclip. “Es maravilloso lanzar una melodía optimista, positiva y divertida de puro pop; creo que es exactamente lo que el mundo necesita en este momento”, comenta Melanie sobre el sencillo.

El vídeo, grabado en el Alexandra Palace de Londres, sitúa a la cantante sobre el escenario realizando diferentes bailes acompañada de un cuerpo de baile y luciendo diferentes vestuarios.

De esta manera, Melani C muestra una vez más que se trata de una artista de los pies a la cabeza cuando se cumplen 21 años del lanzamiento de su primer disco en solitario Northern Star.