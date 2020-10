Melanie C prepara la salida de su octavo disco en solitario

Melanie C, excomponente del grupo Spice Girls, prepara la salida de un nuevo trabajo en solitario en el que ha decidido abrazar la suma de las partes que la han convertido en quien es, poniendo al mundo a bailar.

“Cuando el año pasado volví de gira con ellas, me di cuenta de que soy Sporty Spice pase lo que pase y que es, de hecho, como más cómoda me encuentro”, afirma la cantante ante el lanzamiento de Melanie C, su octavo álbum, que verá la luz el próximo viernes.

Melanie C es el primer disco que la cantante ha bautizado con su propio nombre. “Barajé la posibilidad en el pasado, pero nunca me terminó de parecer bien. Quizás el primero hubiese sido el más apropiado”, comenta Melanie.

“Si me ha tomado tanto tiempo hacerlo es por el proceso de aceptación y autodescubrimiento en el que he estado inmersa. Siento que me he encontrado a mí misma”, añade la cantante.

A raíz de su vuelta a los escenarios junto a sus antiguas compañeras de Spice girls, la cantante ha adquirido una gran dosis de confianza en sí misma. “No puedo gustarle a todo el mundo como a mí no me gusta todo el mundo musicalmente, pero a mí me encantan estas canciones”, explica.

Con High heels (2019), convertida en el himno LGTB del verano de 2019, Melanie dejó entrever cómo quería que, realmente, fuera su música. Este tema se incluirá en la edición deluxe del álbum.

Aunque la verdadera muestra de identidad de Melanie C la descubrimos cuando escuchamos Who I Am. Sin embargo, la cantante no olvida sus orígenes: “Sé que sin Spice girls yo no tendría una carrera en solitario”, dice con honestidad.

“Quería hacer un disco que la gente disfrutara bailando“, precisa la cantante en referencia al tema In and out of love, otra de las obras maestras que forma parte del nuevo álbum.

Destaca, además, que desde el año 2007 Melanie no incluía ningún dueto en sus discos. Sin embargo, en este nuevo trabajo podremos disfrutar de Fearless, un tema en el que la Spice más deportista une su voz con la de Nadia Rose.

La cantante apunta que no siente que su tiempo en el mundo de la música se esté acabando, aunque destaca que es más fácil tener una carrera larga “si eres hombre o interpretas música rock”.

A este respecto, explica: “Es una cuestión cultural; el pop se identifica mucho con la juventud. No siento que sea mayor para escuchar a artistas como Dua Lipa, así que tampoco me veo mayor para hacer esa música.

Con la llegada de la pandemia, a pesar de que Melanie C estaba ya casi completo, la artista reconoce que llegó a plantearse si era un buen momento para el lanzamiento del disco. La decisión final se basó en que ella tenía que “entretener” a sus seguidores por encima de “estar en contacto” con ellos.

Debido a la Covid-19, el disco tendrá que esperar hasta 2021 para poder ser presentado en directo. En dicha gira, la cantante efectuará una parada en Madrid, el 29 de abril en La Riviera, y ofrecerá otro espectáculo en Barcelona el 1 de mayo en la Sala Apolo.

Con el objetivo de hacer un poco más amena la espera, Melanie ha decidido interpretar cuatro canciones en directo, junto a la banda, que se emitirán a través de internet este jueves y este viernes.

“No quería recordarle a la gente que no pueden salir de casa a una sala de conciertos, así que quise montar algo que no hubiesen visto nunca”, explica durante los ensayos de este espectáculo caracterizado por tener “un concepto visual muy definido y único para la ocasión”.

Para tragedia de los fans de Spice Girls, Melanie C ha descartado una nueva reunión con sus excompañeras para relanzar Wannabe ante el 25º aniversario de la producción: “Es completamente falso. Si quisiésemos hacer algo por ese motivo sería bastante más interesante”, ha comentado entre risas.