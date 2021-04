Mejores momentos en rivalidad Padres-Dodgers

Julio de 1982: Lasorda vs. Bevacqua

Quizás el conflicto más famoso de la rivalidad fue entre el utility de los Padres, Kurt Bevacqua, y el legendario manager de los Dodgers, Tommy Lasorda, a quien Bevacqua decidió criticar en público. En retrospectiva, fue un error. Bevacqua alzó la voz después de un partido, porque creía que Lasorda había mandado a Tom Niedenfuer a darle un pelotazo a Joe Lefebvre de los Padres. “El gordito italiano”, dijo Bevacqua, debía ser multado por lo ocurrido. Lasorda respondió despotricando con una serie de vulgaridades, una de las más grandes explosiones verbales de un piloto en la historia de Grandes Ligas. Sacando alguna de las palabras subidas de tono, Lasorda dijo lo siguiente: “Yo jamás le he dicho un lanzador que le pegue a alguien y jamás lo haré. Y si lo llegara a hacer, ciertamente no voy a pedirle que le pegue a un bateador de .130 como Lefebvre o Bevacqua, que no puede darle un batazo al agua si se cae de un bote”.