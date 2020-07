Mejorar productividad y reducir desigualdad, retos de Centroamérica, dice BID

Los países también necesitan “mirar la calidad del gasto que están efectuando, vamos a terminar la pandemia con una situación de mayor deuda, mayor pobreza y, por tanto, no va existir un minúsculo milímetro de espacio para no ser eficientes en el gasto público, es decir, que cada dólar, peso, tiene que ser invertido con la mayor eficiencia en los que lo necesitan más”, subrayó Zavala.

“La productividad en la región se ha rezagado con relación a otras regiones, por lo que es muy importante acompañar para que las empresas productivas no se nos mueran, no quiebren, sino que puedan sobrevivir y puedan ser parte de la reactivación”, enfatizó.

