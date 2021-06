Mejora nivel de confianza de los consumidores

El 45% de los entrevistados se encuentran optimistas sobre la situación de sus empleos en 6 meses, 33% considera que es poco probable que tengan empleo en 6 meses, el 8% piensa que no tendrán empleo y un 14% no sabe qué ocurrirá. Por lo que, a medida que la incertidumbre disminuya, este indicador presentaría un mejor desempeño.

You May Also Like