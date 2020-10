Mehr Eliezer: ‘Yo me alimento de críticas’

Eliezer aseguró que como artista no es tan diferente a como persona: es versátil, dinámica y explosiva, por lo que se ve incursionando en varios géneros musicales, ella no se encasilla, “yo dejo todo eso en las manos de Dios”.

Como miss tuvo el apoyo y las críticas de mucho, como cantante, le pasa lo mismo. En las redes sociales hay diferentes opiniones sobre su talento, pero a pesar de lo malo que puedan opinar sobre ella, se maneja de esta forma: “hay una frase que si no tienes críticas es porque no estás haciendo suficiente con tu día. Yo me alimento mucho de críticas, hay que ser inteligente, sí ver lo que dice el pueblo, pero mucho más ahí, aprender qué es lo que quieren escuchar y que no”.

Es por esa razón, que en un futuro, no tan lejano, le gustaría abrir o trabajar con algún tipo de instituto o programa que ayude a jóvenes artistas o cantautores, pues aunque todas las carreras son difíciles, “yo siento que el apoyo a las artes en Panamá no está desarrollado de la mejor forma todavía”, aseguró.

