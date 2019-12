Mehr Eliezer tuvo que retirarse de un restaurante por su mascota

Mehr tiene que volver a su trabajo para ayudar a su familia, pues su padre está desempleado desde hace varios años y no están en la mejor condición económica. “Que la mamá fuera al certamen fue un sacrificio muy grande, el padre no pudo ir. Ella tiene que seguir trabajando para ayudar a su familia en lo que más pueda”, destacó el director de Señorita Panamá.

Mehr Eliezer no quiere volver a tener que retirarse un restaurante porque lleva a su mascota, así que está pidiendo recomendaciones de lugares “pet-friendly” para no volver a pasar por eso.

You May Also Like