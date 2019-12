Mehr Eliezer se paseó por Calidonia

Eliezer quiere seguir visitando lugares con necesidades , pues siente que todos los focos, los ojos, la prensa y cámaras están en cosas que realmente no son importantes, incluso en ocasiones absurdas. “Estamos pendientes a la farándula, a quien tiene pelea con quien o quien se beso con otro… todos pendientes a ‘shows’ televisivos, partidos de fútbol y otras cosas que no son tan importantes… me incluyo”, comentó la miss.

