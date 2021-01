Mehr Eliezer reconoce que está mucho más delgada… llega a sus 24 añitos

¡Eso no es ‘Pecado’! Mehr Eliezer se abrió para sus seguidores de Instagram, unos que otros preocupados porque está más delgada que antes. Ella habló al respecto.

En el famoso juego de “Pregúntame” contó que sí, que está “muchooo más delgada”. ¡Hum! Además habló de ser una mujer no tan paciente: “en verdad no soy muy paciente, pero he aprendido y sigo aprendiendo a serlo”.

Sobre ser dramática contó que no tanto en situaciones actuales o peleas. “Pero sí dramática en la forma teatral de la palabra”. ¡Opa!

La ex-Señorita Panamá habló también que tiene un círculo cero con quien “parquea”, aunque le gusta conocer muchas personas. “Amo conocer a personas nuevas, pero sí tengo un círculo muy cerrado”.

Pero eso no fue todo, aclaró que no es que no quiera a más personas cerca de ella, pero muchas veces no funciona por falta de compatibilidad. ¡Mira tú!

¿Le gusta tomar riesgos? “Sin riesgos no hay recompensa”, fueron las palabras de la ex-miss Panamá.