Mehr Eliezer lanzó reto social y familiar entre ‘chollywoodenses’

Mehr Eliezer lanzó un challenge en redes sociales, pero muy al contrario de esos que ya conocemos de saltadera, gozadera y bailadera es un reto social para ayudar a los más necesitados del país.

#SomosFamiliaChallenge así lo bautizó la actual representante de nuestra belleza femenina. “Hay personas que en estas fiestas están sin techo, sin un pan para comer y sin familia. Este fin de año les exhortó a ser una familia para personas que necesiten de ti”, publicó.

Ella se fue a regalar alimento a varias calles de Panamá y todo lo documentó, no son el fin de taquillar sino de crear empatía entre los demás populares del país.

Actuemos por Panamá

“POR FAVOR, TENER CUIDADO CON GRABAR A LAS PERSONAS Y SEAN MUY CUIDADOSOS CON ESO PUES HAY QUE RESPETARLOS Y ESTO NO ES UN MOVIMIENTO PARA SUBIRLOS A REDES NI NADA DE ESE ESTILO, EL FIN ES AYUDAR A LOS MÁS NECESITADOS!, POR FAVOR SEAMOS SOLIDARIOS Y ACTUEMOS POR PANAMÁ”, este fue el mensaje de la panameña en redes sociales.

Como sabemos, Mehr tiene un corazón enorme y no es la primera vez que se solidariza con el prójimo. Hasta ha trabajado como voluntaria en la Organización de las Naciones Unidas.

Ayuda comunitaria en Calidonia

Es más, hace algunos días hizo algo parecido en Calidonia. Allí compartió con niños de escasos recursos.

“Hoy tuve el placer de conocer a los ninos de la comuidad de Calidonia. Fui con @itselliev para hacer una ayuda comunitaria en el que les dimos una cena a indigentes y a los más necesitados. Me dio muchisima tristeza ver la realidad de nuestras calles de Panamá. Quiero seguir visitando lugares con necesidades como esta, pues siento que todos los focos, los ojos, la prensa y camaras estan en cosas que realmente no son importantes, y incluso en ocaciones absurdas…

Quiero seguir visitando lugares con necesidades como esta, pues siento que todos los focos, los ojos, la prensa y camaras estan en cosas que realmente no son importantes, y incluso en ocaciones absurdas…

Estamos pendientes a la Farandula y quien tiene pelea con quien o quien se beso con otro, todos pendientes a shows televisivos, Partidos de football y otras cosas que no son tan importantes… y es mas…me incluyo, Todos pendientes a que hace la Señorita panama o que hace cualquier certamen de belleza, y es por eso mismo que quiero usar estos focos que hoy me apuntan a mi, para que apunten a quienes realmente lo necesitan., partidos de football y otras cosas que no son tan importantes… y es más…me incluyo, todos pendientes a que hace la señorita Panamá o que hace cualquier certamen de belleza, y es por eso mismo que quiero usar estos focos que hoy me apuntan a mí, para que apunten a quienes realmente lo necesitan”, publicó.

Mehr retó a Shedry, José Peláez, Alejandro Garrido, Carolina Brid, entre otros a continuar con el challenge.