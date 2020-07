Mehr Eliezer: ‘La celulitis es natural y la grasa es normal’

Esta ex-“miss” destacó que una chica le envió un mensaje y este le hizo pensar muchísimo en lo que son los estándares de belleza, esos que tenemos en esta industria de farándula / entretenimiento, pero también en nuestra sociedad. “Como mujer he sido criticada por mis estrías, pelo, celulitis, grasa corporal, entre tantas otras cosas. Yo sé que no soy una mujer perfecta, pero soy una mujer que ama la vida. Mi mejor amiga dice que mi tipo de cuerpo es “le gusta hacer ejercicio, pero también le gusta mucho comer pasta” y siento que es muy atinado”, explicó la beldad.

Mehr Eliezer es una chica de admirar, una chica que sirve de ejemplo a muchas otras que no se quieren tal cual como son , esas a quienes no les gusta lo que ven en el espejo.

