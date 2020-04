Mehr Eliezer confiesa que La Pascua es uno de sus días favoritos

Mehr se despidió después de un año de ser Señorita Panaá: “Panama es mi país, mi patria tan querida. Gracias por dejarme llevar con tanto honor su bandera . Gracias por formarme en la mujer que soy hoy. No tengo suficiente espacio en mi corazón para agradecer al pueblo Panameño por todo el amor y cariño que me brindaron en mi año de reinado”.

You May Also Like