Meghan Markle ya ha iniciado los contactos para meterse en política

“Todo lo que está haciendo es similar a lo que han hecho otras personas antes de postularse para el cargo. Arnold Schwarzenegger, antes de postularse para gobernador, tenía una gran fundación que se llamaba Arnold’s All Stars. Lo usó como un vehículo para hablar sobre la necesidad de tutoría y cuidado después de la escuela. Cosas realmente fáciles. Eso fue lo que lo introdujo a la política”, dijo Trujillo. Otro estratega demócrata, Roger Salazar, agregó: “No me sorprendería ver que el príncipe Harry se involucrara más”.

