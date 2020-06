¿Meghan Markle se lanza a la política?

Meghan, que dejó sus deberes reales junto al príncipe Harry a principios de este año y se trasladó a Los Ángeles en marzo, repudió el asesinato de George Floyd a manos de un policía. Después de unos días de silencio, Meghan se pronunció sobre la muerte de Floyd y afirmó: “Las vidas de los negros son importantes”. Además, en un gesto poco común, admitió que no había hecho ninguna declaración antes porque estaba “nerviosa”. “Pero lo que está mal es no decir nada”, se disculpó.

