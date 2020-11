Meghan Markle revela que sufrió un aborto natural en julio de este año

En la columna publicada en The New York Times , cuenta que acababa de cambiar los pañales de Archie cuando sintió un calambre y cayó al piso.

Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique, reveló que sufrió un aborto natural en julio pasado, en una columna de opinión publicada este miércoles en el diario estadounidense The New York Times , en la que aborda el profundo sufrimiento y duelo que atravesó la pareja.

