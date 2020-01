Meghan Markle, Jennifer Lawrence, Eva Longoria y otras famosas que apuestas por una talla más en sus tacones

Siempre que se va a alguna zapatería no hay suficientes horas en el reloj hasta que se da con la talla perfecta: que no apriete, que la puntera esté en su sitio, que no se salga al caminar, que no sea demasiado ancho para que no baile el pie dentro…

Y es que en cuestión de zapatos la comodidad es una prioridad y, si se va a estar andando o de pie todo el día con ellos, lo mínimo es que te brinden cierto confort. Esto las famosas se lo tienen muy bien aprendido, ya que la mayoría de las veces se ven obligadas a llevar altos tacones.

Es vox populi que los tacones alargan y estilizan la figura, pero también suelen venir con unos compañeros indeseables, las temidas ampollas y rozaduras. Para evitar este calvario, la jet set ha encontrado una solución: llevar zapatos de una talla más grande.

En cuestiones de aguantar horas con zapatos incómodos ellas son unas expertas. Su truco consiste en elegir unos stilettos una o dos tallas más grandes de las que se suele utilizar y rellenar el sobrante con algodón. De esta forma, a medida que el pie se va hinchando, se retiran trocitos de algodón para que el zapato encaje igual de bien que a Cenicienta, sin sufrir ninguna ampolla.

Zapatos de Meghan Markle GTRES

Existen muchas otras famosas que han aparecido en más de un evento con la talla que no les correspondía: Jennifer López, Kristen Stewart, Reese Witherspoon, Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Olivia Wilde, o Eva Longoria, son algunas que lo hicieron antes.

Plano detalle de los zapatos de la Duquesa de Sussex GTRES

Los zapatos que llevó Sarah Rafferty en la boda de Meghan Markle GTRES

Stilleto que usó Jennifer López en el set de Second Act, unas tallas más grande GTRES

Stilletos de Kristen Stewart (morados) en la premiere Los ángeles de Charlie GTRES

Reese Witherspoon en la premiere de Big Little Lies GTRES

Jennifer Lawrence en la presentación de la película Passengers GTRES

Julianne Moore en el photocall de la película The staggering girl en el 72nd Cannes Film Festival GTRES

Olivia Wilde en el Revlon love is on million dollar challenge. Nueva York, 2015 ©GTRESONLINE