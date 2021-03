Meghan Markle afirma que nunca pospondría la entrevista con Oprah, a pesar de las presiones de la Casa Real

Pero una fuente de Hollywood con vínculos con los duques Sussex ha afirmado al medio citado anteriormente que: “Incluso si Meghan tuviera la opción de posponer el especial de Oprah, dijo que no lo haría porque no tiene absolutamente nada que ver con el Príncipe Felipe y que es solo una excusa de la Casa Real para mantenerla callada “.

You May Also Like