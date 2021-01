Meghan intenta evitar juicio en caso contra diario británico por invasión de su privacidad

Según medios británicos, también se querelló contra Associated Newspapers por difamación en relación a un artículo publicado en octubre por el Mail on Sunday, según el cual el príncipe no tiene contacto con los Royal Marine desde su salida de la monarquía, que le obligó a renunciar a sus títulos militares honoríficos.

“En realidad, en el fondo, es un caso muy sencillo sobre la publicación ilegal de una carta privada”, afirmó el abogado de la estadounidense, Justin Rushbrooke, ante el tribunal el martes, considerando que la defensa de Associated Newspapers no tiene posibilidades de éxito.

La exactriz estadounidense, de 39 años, acusa a la empresa editora Associated Newspapers -que publica el Daily Mail, el Mail Online y su versión dominical Mail on Sunday – de vulnerar sus derechos al publicar extractos de una carta manuscrita enviada a su padre, Thomas Markle, en 2018.

