Meghan de Sussex: el poderoso mensaje que compartió al referirse a la niña que espera con su esposo Enrique de Sussex | Realeza | Celebs | Estados Unidos | nnda | nnni | GENTE

El 2 de mayo se grabó el concierto “Vax Live: The Concert To Reunite The World” con un poderoso llamado a los líderes mundiales para lograr que la vacuna llegue a todos los países en medio de la pandemia de COVID-19. Uno de los grandes invitados junto a las cantantes Selena Gomez y Jennifer Lopez fue Enrique de Sussex y aunque faltó físicamente su esposa Meghan de Sussex en el escenario, la transmisión que se realizó el 8 de mayo incluyó una participación especial de la exactriz. Ella habló de la igualdad, el apoyo a las mujeres desfavorecidas y, sobre todo, lo que siente en esta segunda maternidad junto al nieto de la reina Isabel II del Reino Unido.

