Meghan acusa a la familia real de estar en su contra durante entrevista con Oprah Winfrey | Video

«No sé cómo esperan que después de todo este tiempo todavía permanezcamos callados si la monarquía (…) perpetúa falsedades sobre nosotros y si corremos el riesgo de perder cosas. Bueno, ya se ha perdido bastante», dijo Meghan, duquesa de Sussex, en un adelanto de la esperada entrevista que, junto al príncipe Harry, tuvo con Oprah Winfrey y que se transmite este fin de semana en Estados Unidos. Parece que Meghan eleva sus quejas sobre la actitud de la monarquía británica ante lo que los tabloides de Gran Bretaña publicaban sobre ella. El Palacio de Buckingham no ha hecho ningún comentario pero está investigando los supuestos acosos cometidos por la duquesa que publicó el periódico The Times, un pleito que se desarrollaba al interior del palacio y que ahora se ha hecho público.

You May Also Like