Megan Rapinoe seguirá luchando contra Donald Trump: “No me arrepiento”

Megan Rapinoe se ha convertido en el 2019 en una de las personalidades que más oposición presentan públicamente contra Donald Trump. La capitana de la selección de Estados Unidos y vigente Balón de Oro femenino advierte que su activismo no es sólo parte de ella, sino que seguirá así.

“No me arrepiento. Era como: ‘No voy y no quiero ir, y estas son las razones’. No quería rehuirlo y no quiero rehuirlo. Nunca. Creo que eso solo le daría poder a él”, señaló en una entrevista a ‘The Guardian’ sobre su negativa a ir a la Casa Blanca tras el Mundial que logró con su equipo.

Ese título supuso algo más que un trofeo para las vitrinas de la Federación estadounidense de fútbol. “Afectó la vida de las personas. Tenía la sensación de que todos ganamos, como si fuera algo más grande. La gente tiene estas conexiones y experiencias realmente emocionales con la Copa del Mundo. Entonces, cuando se acercan a mí, no es como: ‘Oh, choca esos cinco. Es como: ‘Guau, tu equipo cambió el mundo o cambió mi vida'”.

La ascendencia de Rapinoe y del equipo estadounidense se enmarca en un momento de protestas contra la política de Trump y en favor de un activismo generalizado.

“Todos tienen la responsabilidad personal de hacer lo que puedan para que el mundo sea un lugar mejor de la manera más impactante posible. Este es el momento y soy muy consciente de eso. No sólo estoy ganando todos estos premios porque tuve un gran año. Es la culminación de todo. Y con eso viene mucha otra gente: viene del equipo, lo que hemos podido hacer y la forma en que estamos organizadas, cómo luchamos juntas dentro y fuera del campo. Proviene de Colin Kaepernick, del Me Too… de todos estos otros movimientos”, explica.