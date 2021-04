MEF y JCJ advierten que salas de juego deben cerrar operaciones el Viernes Santo

El secretario ejecutivo, Manuel Sánchez, de la JCJ señaló que los inspectores estarán visitando las distintas salas de juego, con el objetivo de verificar el cumplimiento del cierre, en concordancia con el Decreto Ley No 2 de 10 de febrero de 1998, modificado por la ley No 49 de 17 de septiembre de 2009, por medio del cual la dirección del MEF regula, fiscaliza, controla y supervisa los juegos de suerte y azar, y las actividades que generan apuestas en el país, incluyendo la administración y operación de casinos completos, salas de máquinas tragamonedas tipo “A”, salas de bingo y agencias de apuestas de eventos deportivos, salas máquinas tipo C, y el Hipódromo Presidente Remón.

