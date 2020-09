MEF retoma la entrega de los Cepadem en cuatro provincias a partir del lunes

Se reitera que quienes no sean llamados con previo aviso no deberán acudir a las oficinas porque se podría alterar el protocolo de bioseguridad exigido por el Ministerio de Salud.

Mateo Castillero, director de Programación de Inversiones del MEF, recordó que estos pagos son parte de los que se iniciaron hace tres años y para las personas que no han retirado los Cepadem correspondientes a los décimos retenidos del año 1972 al 1983. Se precisa que no se trata de una segunda vuelta de pagos ni pago de intereses.

