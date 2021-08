MEF prevé alza de 32% en ingresos corrientes

Planteó que proyectar un crecimiento cercano al 40% en ingresos tributarios no se adecúa al crecimiento económico que el MEF proyecta. “Si crees que vas a crecer 6.4%, que es sensato, ¿cómo vas a aumentar la recaudación en 40%? La única forma que eso sea cierto es que pretendan hacer un aumento de impuestos”, sostuvo Argote, que recomendó, para elevar la recaudación, cobrar a quienes no pagan impuestos, entre ellos, evasores y determinadas plataformas digitales, así como la revisión de incentivos fiscales.

