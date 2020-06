MEF ordena las finanzas públicas y mantiene estrategia efectiva contra el COVID-19

Se elevó la Intendencia de Sujetos No Financieros a Superintendencia de Sujetos No Financieros, se ordenó la suspensión de 381 mil sociedades anónimas que estaban morosas por más de 3 años, se creó el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, se elevó la evasión fiscal a delito penal y se establecieron condenas para quien ejerza la actividad de remesas sin licencias, entre otros avances.

