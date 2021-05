MEF: La reactivación económica es un proceso gradual

Reactivar la economía, no es magia, es un proceso gradual, que puede ir extendiéndose hasta sostenerse a un ritmo de 5% de crecimiento al año 2025, donde se estaría creando las condiciones para crecer a más del 5%, prevé el director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos González.

Versión impresa

El financiamiento, que se buscó en los mercados internacionales, era necesario, para sostener la dinámica de la economía, ya que no se cuenta con una política monetaria autónoma, y si no se hace así, no se tendría el acceso a la liquidez que se requiere darle a la economía para que no se frene, sostuvo el director de Presupuesto de la Nación.

“Panamá apostó a salvar vidas y esos recursos se orientaron a las necesidades sanitarias, de solidaridad social y a los temas de seguridad. Panamá, con el ajuste que hicieron las calificadoras de riesgo, mantiene su grado de inversión, de esa manera todavía tenemos acceso a capitales privilegiados, de modo que nosotros tenemos espacio para seguir financiando la inversión con tasas razonables, pero lo más importante es que seguimos siendo un país atractivo para el capital privado”, aseguró.

En el año 2021, el presupuesto se define con una estructura tratando de entender que, si había una apertura, un control total de la pandemia, podríamos reactivar la inversión con mayor dinamismo, señaló. Pero eso no ocurrió para octubre, al evaluar los resultados, todo indicaba que la pandemia no iba a estar controlada como se esperaba y no iba a haber una apertura a los niveles.

Eso resultó en una reestructuración dinámica, es decir reasumir los recursos que estaban autorizados en el presupuesto, agruparlos en una fuente que permitiera garantizar todas las medidas sanitarias necesarias y el apoyo que iba a requerir la comunidad, afirmó González.

Regístrate para recibir contenido exclusivo

En relación a la política económica que desarrolla el MEF, el director de Presupuesto de la Nación indicó que existe una “clara visión de hacia donde tenemos que ir y los ajustes que se tienen que hacer. Lo que hay es una gradualidad, por lo que está viviendo nuestro país. Estamos financiando los gastos, con ahorros que estaban ya autorizados en el presupuesto, lo que pasa es que ese ahorro no va a una caja, sino que va reorientado a otras necesidades que hay que atender”.

El Estado no puede garantizarle a cada panameño que le va a resolver los problemas, lo que el Estado si está tratando de hacer es crear las condiciones para que puedan surgir espacios de oportunidades, y eso solo se logra con la inversión pública y privada, expresó.

Agregó que en la economía panameña el efecto privado tiene un mayor peso sobre ese resultado, pero el Estado hasta el momento lo que ha mantenido es el ritmo necesario de la liquidez al sistema, para que no se deprima más.

VEA TAMBIÉN: The Economist proyecta expansión del PIB en 11%

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!