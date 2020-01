MEF: ‘En 2020 se dará la reactivación económica’

Las estimaciones oficiales del crecimiento del Producto Interno Bruto son responsabilidad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). A pesar de que no contamos con las cifras del último trimestre, consideramos que el crecimiento del PIB para el 2019 pudiera encontrarse en un rango de 3% a 3.5%.Estamos también a la espera de que se hagan públicas las cifras de las exportaciones decobre de la mina First Quantum, actividad productiva nueva de 2019 y que puede generar un impacto importante en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2019 y 2020.

You May Also Like