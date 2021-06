MEF analiza dos ofertas para costear trabajos del cuarto puente

Sabonge comentó que el rediseño del puente tiene un avance de 60%. Además de eliminar el carril central por donde pasaría el monorriel de la tercera línea, el MOP pidió al consorcio eliminar el restaurante que se construiría en una de las torres del puente, así como modificar el alineamiento de la estructura para no afectar los patios de contenedores que tiene bajo concesión la empresa Panamá Ports Company. “Esperamos en los próximos meses anunciar buenas noticias sobre el cuarto puente”, comentó Sabonge, quien no especificó en qué mes podría realizarse dicho anuncio.

