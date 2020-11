Medvedev y Thiem despiden a las leyendas y se citan por el título del Masters

“Mereció ganar porque hizo todo y todo le funcionó. Me arrancó la victoria, pero esto pasa, no puedo ganar todo”, concluyó Djokovic.

Thiem, subcampeón el año pasado -triunfo de Stefanos Tsitsipas-, y ganador del último US Open, fue capaz de remontar en el set decisivo un 4-0 adverso en el tie break ante Djokovic, el rey de este ejercicio, que todavía no había perdido uno en 2020.

