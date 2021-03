Meduca y Minsa tienen la mayor carga de licencias con sueldo

“Sucedía por ejemplo que maestros salían electos como representantes de sus comunidades y el salario de representante era menor al que ya recibían como maestros”, dijo. Esto, explicó, pasaba más que nada en áreas rurales. Sin embargo, tras aumentos en las últimas dos décadas y tras la creación de la ley de descentralización, consideró que “eso ya no es así”. Opinó que antes era algo que se podía justificar, pero que ya no es una realidad y se debería revisar.

You May Also Like