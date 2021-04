Meduca y Minsa aún evalúan fecha oficial de retorno gradual

“Ese fue uno de los temas abordados ayer, a esos docentes se les va a adelantar la vacuna. Tenemos por lo menos en Herrera nueve escuelas listas posiblemente, esos docentes de esas comunidades se vacunen la próxima semana…los contextos son diferentes y las comunidades pequeñas donde no hay luz, donde no hay internet podríamos hacer un rejuego”, manifestó.

You May Also Like