Meduca: educación en 60% de escuelas se impartirá de forma semipresencial

Sobre los cerca de 40 mil estudiantes que no pudieron conectarse bajo la modalidad a distancia, la funcionaria explicó que en 2021 ellos podrán hacer dos años en uno. Eso significa que habrá una primera etapa entre marzo y julio de 2021, en la que los estudiantes podrán recuperar el año perdido. Mientras que entre julio y diciembre de 2021, podrán ponerse al día con el año que les corresponde. “Nosotros no sabemos cuánto demorará la pandemia en 2021, pero nuestro plan es reinsertar a los estudiantes”, concluyó.

