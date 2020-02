Meduca: de compra directa a licitación, y ganan los mismos

Mientras que la empresa Multimoda Import, Inc., también se quedó con otra porción del pastel de la licitación de los zapatos. Uno por $1,189,689 (135 mil 192 pares de zapatillas blancas, desde la talla 24 a la 33). Y otro por $848 mil 685 (89 mil 808 pares de zapatillas blancas, desde las tallas 34 a la 41). Aunque el apellido Attie no figura entre los directivos de esta compañía, la empresa forma parte del grupo Prestige Fashion, propiedad de esa familia.

