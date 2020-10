Meduca: 57 mil 526 estudiantes, sin localizar

De hecho, un informe del Centro de Investigación Educativa de Panamá precisa que siete de cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no cuentan con un computador en su hogar, y cuatro de cada 10 estudiantes del mismo sector escolar no poseen internet en su vivienda.

Informes de la institución indican que hasta el pasado 23 de octubre no habían sido localizados 57 mil 526 estudiantes, es decir, que no están incorporados en alguna de las modalidades de educación promovidas en medio de la pandemia.

