Meditaciones sobre el año 2019

Cada vez está más cerca el final del año. Según los antropólogos, cuando nuestros antepasados nómadas se asentaron para formar comunidades ganaderas o agrícolas, se empezó a contar el tiempo, ese ente relativo que Wikipedia define como “una magnitud física creada para medir el intervalo en el que se suceden una serie ordenada de acontecimientos”. ¿Ordenada? Como mortales contemplamos como muchas de nuestras resoluciones, valientemente tomadas al principio de este año que agoniza, se vieron estrelladas en las rocas de la realidad, o no favorecidas por el destino. Como diría Boecio, tratar de detener o cambiar la rueda de la Fortuna es inútil y fútil, porque, entonces, no sería fortuna. En mi humilde juicio, 2019 representa un periodo de transición, tanto en la esfera internacional como la nacional. Sus acontecimientos serán definidos el próximo, o en los próximos años.

Este año estuvo marcado por una multitud de protestas, en distintos países y en varios continentes. El neoliberalismo no ha logrado resolver el descontento popular. Y como dice Mohamed El-Rian, “ el acuerdo tarifario entre Estados Unidos y China será una tregua corta”. Mas allá del intercambio comercial, está el choque entre dos culturas, dos sistemas de gobierno que compiten por la supremacía mundial en el campo de inteligencia artificial, dominio tecnológico (banda 5G), y el predominio del eje geopolítico de cada una de estas potencias. Este acuerdo despierta dudas sobre su verificación , y qué posición tomará occidente ante la seguridad nacional, y con respecto a los derechos humanos sobre los cuales cada día en China se cometen violaciones flagrantes(uigures y otras minorías).

La acusación para juzgar y promover la destitución del Presidente Trump ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero necesita el visto bueno de las dos terceras partes del Senado, donde los Republicanos sustentan una mayoría. Creo que juzgarlo representa un craso error político de los Demócratas (Trump aumentó su popularidad durante el proceso), y lo acerca más a la reelección. Sin embargo, la clave estará en el desempeño de la economía estadounidense.

En Venezuela , apareció el fenómeno del cisne negro en la figura de Juan Guaidó. Nicholas Taleb utiliza esta imagen para explicar sucesos, altamente improbables, que sin embargo suceden. Los europeos asumían que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron en Australia con cisnes negros. A pesar de contar con el apoyo de más de 50 países, todavía no ha logrado derrocar a Maduro. Y, aunque parezca paradójico, su economía presenta síntomas de una leve mejoría. ha surgido una dolarización de facto, y se está extrayendo más petróleo. Para el resto de Latinoamérica, la s olas de protestas que han sacudido a Ecuador, Chile, Colombia, etc., tendrán su definición en 2020.

Respecto al ámbito nacional, Laurentino Cortizo y el PRD se alzaron con la victoria en las esperadas elecciones de mayo, por una mínima diferencia, superando así al candidato de Cambio Democrático. Hay que preguntarse cómo un gobierno, con tan solo casi un tercio de los votos emitidos en el país , tendrá la facultad de imponer acciones tan decisivas para nuestro futuro como lo son la de nombrar tres magistrados de la Corte Suprema, etc. , etc. Actualmente se da un gran impulso para reformar la Constitución Política. Pero nuevas leyes o no, el problema radica en nuestra idiosincrasia cultural y política. Simplemente estas no se respetan, como queda ampliamente demostrado en los “VarelaLeaks”. Entre otras cosas, reflejan que no se cumple con la separación de los poderes del Estado, garantía fundamental para el funcionamiento de una democracia eficaz. Se percibe a un Presidente vengativo, preocupado hasta la saciedad sobre cómo acorralar judicialmente a sus rivales políticos. La seguridad pública y privada supone un gran reto al nuevo gobierno, como nos lo recuerda el apocalipsis en La Joyita. Nuestro sistema penal está desahuciado y atrofiado.

En 2019 también se consolida la pérdida de privacidad, amenazada esta siempre por los tentáculos de los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, etc. Shoshana Zuboff , con su libro La Era Del Capitalismo de la Vigilancia profetiza: “billones de datos nutren un sistema informático que predice nuestras conductas”.

Después de este brevísimo y hasta incompleto resumen , solo nos queda citar un viejo proverbio inglés: “la Felicidad es Gratitud por el Presente, Gozo del Pasado, y Fe en el Futuro”. Feliz Año Nuevo.

El autor es empresario