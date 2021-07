Medios de Guatemala prueban cercanía de Poll Anria al presidente Alejandro Giammattei

Los medios digitales guatemaltecos Artículo 25 y Vox Populi publicaron esta semana la tercera parte de una investigación periodística en la que vinculan al estratega de comunicaciones, el panameño Poll Anria con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en calidad de asesor.

Los medios guatemaltecos también lo identifican como líder de call centers –creados en ese país– para defender la gestión del gobernante al que supuestamente Anria asesora, al mismo tiempo que lo acusan de atacar a las personas que se opongan o critiquen al mandatario.

En esta tercera entrega, se confirmaría –con comunicaciones de Whatsapp, filtrados del grupo “Vamos CM”– que Anria tendría una línea de celular de Guatemala, dedicada en su totalidad a los temas que maneja de gobierno y el partido del presidente guatemalteco. Además, solicita a los integrantes del grupo enviar su información y la cantidad de cuentas en redes sociales que tienen, a fin de crear un “push” de información.

A continuación, la tercera parte de la investigación, en la que se revelan mayores detalles de la relación de Anria con el gobierno guatemalteco y sus funciones.

En las primeras dos partes de esta investigación se reveló que Poll Anria el asesor del presidente Alejandro Giammattei, dirige un netcenter (call center) del Gobierno. En esta tercera entrega revelamos, por medio de audios, que Poll Anria cumple varias funciones, entre las principales, es buscarle trabajo a netcenteros (integrantes del call center) en varios ministerios. Uno de los requisitos para laborar en el Ejecutivo es varias cuentas en redes sociales, entre ellas, en Twitter, plataforma en la que Anria asegura tiene siete cuentas.

Poll Anria sigue negando que trabaja en el Gobierno de Guatemala, lo mismo dijo la titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP), Patricia Letona.

Audios en poder de Artículo 35 y Vox Populi revelan muchas cosas y que, además, dejan en evidencia que Anria tiene participación en el Gobierno y que él, “personalmente, tiene siete cuentas para atacar e impulsar a Giammattei”.

Cuando se publicaron los primeros reportajes (entre marzo y abril de 2020) de los vínculos del panameño con Giammattei y su trabajo en el Gobierno, el mandatario salió a decir que se trataba de “chismes de cantina”.

Lejos de aclarar las funciones de Anria y otro de sus asesores, el mexicano, Kif Nava, lo que el mandatario ha hecho es evadir las preguntas de periodistas. Sin embargo, las investigaciones periodísticas dejan claro que desde el Gobierno de Guatemala opera un netcenter y Giammattei está enterado.

El netcenter del Gobierno no se limita a la red social Twitter; un audio enviado por Poll Anria al grupo de WhatsApp “CM Vamos” confirma que usan cuentas en Facebook e Instagram. Estas son usadas para impulsar la imagen de Giammattei, atacar a periodistas, líderes sociales y periodistas.

Las primeras dos entregas de esta serie especial, denominada los #NetCenterDelGobierno, fueron replicadas por el Diario La Prensa de Panamá y en una breve entrevista con ese medio, Anria, incluso, dice desconocer las investigaciones y negó trabajar en el Gobierno de Guatemala.

A continuación, tres nuevos audios que dejan en evidencia la forma en que el panameño gira instrucciones a sus “soldados”, como él llama a las personas que desde la campaña fueron parte de la estructura que él coordina.

Audio 1: “Yo, Poll Anria tengo siete cuentas de Twitter”

En este audio, el asesor del presidente pidió que Pamela Morán Peña, trabajadora de la Secretaría de Comunicación y una de sus principales aliadas, elabore un listado de las cuentas que tiene el netcenter en las redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, ya que eso fue lo ofrecido al presidente Alejandro Giammattei. El panameño pone como ejemplo que él tiene siete cuentas de Twitter.

También ordenó que todo el contenido que se publicó del partido VAMOS (durante el proceso electoral 2019) en esas cuentas debe ser borrado para que no se les vincule con el actual Gobierno.

“Necesito por favor que le manden Pamela (Morán Peña), cuando tengan chance, cuantas cuentas de twitter tienen ustedes disponibles cada uno, Facebook e Instagram. Parte de lo que le ofrecí casualmente es eso, de que todos tenían Instagram, Facebook y Twitter porque vamos a hacer un push de información. Necesito tener esa información es súper importante. Por ejemplo, yo Poll Anria tengo siete cuentas de Twitter activas, funcionando y que las he estado alimentando. No son cuentas de un seguidor, sino cuentas que tienen un tiempito, por lo menos de la campaña. Necesito que se haga una limpieza de las cuentas para que no se vean tan del partido”.

Audio 2: Plazas en comunicación de los ministerios

En la segunda parte de esta investigación, se dio a conocer que a los integrantes del netcenter del Gobierno se les pagó con plazas de trabajo en el Organismo Ejecutivo. En una grabación, a la que recientemente se tuvo acceso, se confirma que Poll Anria recopiló las hojas de vida de las personas que viven en la Ciudad de Guatemala y fueron entregadas a los ministerios del Ejecutivo.

A las personas que “ayudaron” durante la campaña, y al inicio del Gobierno, pero que viven en los departamentos, Anria les informó que serán incluidos en un segundo grupo de trabajo y para lo cual solicitó que una persona (dentro del chat) se hiciera cargo de recopilar todas las hojas de vida para enviárselas en un archivo.

“Hola, gente, ¿cómo están? Para ponerlos al tanto. Gente de la capital ya se entregaron a las personas que están requiriendo en el tema en área digital de los ministerios, ya se les envío esto (hojas de vida). Me imagino que van a estar llamándolos para entrevistas o papelerías. Yo lo que hice fue, que hay ministerios que les hacen falta community manager o personal de comunicación, y yo les mandé los del grupo de la capital. Ahora voy con la gente del interior, pero antes que me comiencen a enviar hojas de vida, encontremos a alguien en este grupo que se encargue de recopilarlas todas y tenerlas juntas y tener en un solo envío todo porque si no se me vuelve un chirmol, como dicen ustedes acá”.

Audio 3: El número de Poll Anria en Guatemala

Tras la primera parte de esta investigación, que demostró la existencia de un netcenter que opera desde el Ejecutivo, La Prensa de Panamá replicó el texto y entrevistó a Poll Anria, quien negó que trabaje con el presidente Alejandro Giammattei, y aseguró que su estadía en Guatemala es por temas familiares.

“Yo no tengo nada que ver con el Gobierno de Guatemala. Yo sí le manejé y trabajé en la campaña, pero estoy en Guatemala por el tema de mi hija”, respondió Anria, tras cuestionarle sobre el netcenter que dirige.

Poll Anria está casado con Alba Lizeth González Cujantes, quien labora en la Secretaría Privada de la Presidencia, con un sueldo de Q16,500 mensuales (unos 2 mil 129 dólares).

A pesar que el estratega panameño niega que trabaja con Giammattei, en un audio enviado al grupo en el que se coordina el netcenter, dijo que le dieron un número de teléfono en Guatemala que será usado exclusivamente para temas del partido VAMOS y del Gobierno de Guatemala.

“Háganme un favor, me acaban de entregar el celular de Guatemala en donde vamos a ver todos los temas de ustedes, tanto de la capital como del interior. Se los comparto para que en ese WhatsApp me manden lo que me han mandado a este porque si no me van a enredar todo con lo que estoy haciendo en Panamá. Todo lo de Guatemala, todo lo que tenga que ver con partido (VAMOS) y Gobierno, en este celular que le voy a pasar”, aseguró Anria.

Poll Anria: un asesor con privilegios

Anria es cercano al presidente Alejandro Giammattei, al punto que toma las decisiones sobre la comunicación del Gobierno. En 2019, se hizo cargo de la campaña electoral de VAMOS y luego que Giammattei ganara, lo acompañó en reuniones con mandatarios de otros países, como Laurentino Cortizo de Panamá. También estuvo durante el proceso de transición con el entonces presidente Jimmy Morales.

Expresidente Martín Torrijos, Poll Anria y Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Presidente de Guatemala y Poll Anria en proceso de transición de Gobierno.

Presidente Alejandro Giammattei, Poll Anria y Expresidente Jimmy Morales

El 14 de enero de 2020, Alejandro Giammattei asumió como presidente, y en el acto estuvo Poll Anria, lo que refleja su importancia para el mandatario. Cuando inició la pandemia de la Covid-19, el panameño acompañó a Giammattei en la supervisión de los trabajos de construcción del Hospital Temporal del Parque de la Industria.

Poll Anria se moviliza en carros del Ministerio de la Defensa que están para el uso de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Prueba de esto fue que, en 2020, cuando el presidente visitó el domo de la zona 13 para supervisar la elaboración de cajas de alimentos para los afectados por la pandemia, Anria viajaba en un carro de la SAAS que integraba la comitiva presidencial.

El panameño grabó un video sobre el recorrido y lo subió a Twitter, pero al recibir críticas de los ciudadanos por acompañar a Giammattei, lo borró. En el video se observa el ingreso y cuando desciende del vehículo de la seguridad presidencial.

Poll Anria asesor de Giammattei, durante recorrido por hospitales Covid-19

Poll Anria acompaña a presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Anria también está presente en reuniones del Consejo de ministros. En una cadena nacional de 4 de abril de 2020, se observó a Anria (estaba identificado como asesor presidencial) sentado al lado la entonces trabajadora de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Vanessa Funes.