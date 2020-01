medio siglo de historia de los videojuegos, el octavo arte, en la Fundación Canal de Madrid

Game On no es la única exposición actual que ha reivindicado el papel de los videojuegos en la cultura de los siglos XX y XXI. En el CCCB de Barcelona se puede ver hasta el 3 de mayo Gameplay. Cultura del videojuego, una muestra que realiza un viaje a los orígenes de esta industria, analiza su lenguaje y pone en valor el impacto que ha tenido en la cultura popular digital y en la sociedad. Por su parte, el Espacio Fundación Telefónica de Madrid acogió hasta el 12 de enero Videojuegos. Los dos lados de la pantalla, un recorrido por el impacto del sector en las últimas décadas y sus implicaciones económicas, socioculturales, científicas y artísticas.

Otro de los objetivos de la exposición es el de romper con los estereotipos que han rodeado al sector , como la asociación de uso a conductas violentas o los estereotipos de género. “Deben ser considerados como una forma de expresión artística y si no podemos culpar al cine y la música de la violencia tampoco lo podemos hacer con los videojuegos. Hay estudios que han querido mostrar la correlación entre ambos y no se ha encontrado alguna . La mayoría de las personas juegan de una forma responsable y con normalidad”.

Le sigue el espacio dedicado a los arcades o salones recreativos, que empezarían a proliferar cuando en 1972 Atari lanza la primera máquina recreativa comercial de éxito: Pong, inspirado en el juego del ping-pong. “El dueño del bar donde se instaló esta primera máquina llamó a la compañía un día después de que la instalaran para decirles que no funcionaba. Pero no funcionaba porque estaba llena de monedas “, explica Moran.

