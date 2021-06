Medidas por pandemia recrudecen crisis logística

Enrique Clément, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, coincide que esto es mundial y, hasta el momento, “los exportadores no han dicho que hay escasez de contenedores”. Añadió que los volúmenes de contenedores no se han visto afectados por la disponibilidad de contenedores y, por el contrario, ha habido un crecimiento en el movimiento portuario.

Antes de este brote, el sistema logístico mundial venía con una situación de arrastre provocada por una congestión en los puertos de la costa este de Estados Unidos y el atasco del buque Ever Given en el Canal de Suez, que mantuvo cerrado ese paso marítimo, por donde se transporta el 10% del comercio mundial, durante seis días, reteniendo el tránsito de unos 400 barcos que llegaron tarde a su destino.

