Medidas más restrictivas para frenar al SARS-CoV-2

En el Decreto Ejecutivo 1686, que lleva la firma del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se prohíbe el acceso y uso de parques, playas, estadios, gimnasios, la cinta costera, la calzada de Amador, playas, ríos y balnearios públicos en el periodo de cuarentena total. También establece que en el periodo de cuarentena total las áreas sociales abiertas y cerradas, gimnasios y piscinas de los inmuebles de propiedad horizontal (PH), barriadas, residenciales y hoteles no podrán usarse. Tampoco estarán permitidas reuniones o celebraciones entre personas que no convivan en una misma residencia.

Las medidas, que comenzarán a regir a partir de las 5:01 a.m. del 4 de enero de 2021 y hasta las 5:00 a.m. del 14 de enero, fueron adoptadas ante el incremento de casos y muertes por el SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.

