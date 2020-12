Medidas de auxilio tributario | La Prensa Panamá

Uno de estos aspectos lo constituye el ITBMS, el cual forma parte de aquellos impuestos que mes a mes debe fielmente liquidarse y pagarse a la DGI, sobre todo por el sistema contable que le aplica que es el sistema de devengado. Es decir, todo lo que se haya facturado, bienes entregados o servicios prestados, el contribuyente deberá pagar mensualmente al fisco todo el ITBMS causado por estos conceptos, inclusive aunque su cliente no lo haya pagado. En estos momentos lo que no existe son los pagos puntuales y por ello, establecer un sistema de liquidación y pago temporal de este impuesto en base a un sistema de caja, no debe dejar de analizarse.

